Правительство хочет вакцинировать 70% населения к концу лета.

Южная Корея достигнет коллективного иммунитета к COVID-19 уже к этой осени, несмотря на то, что вакцинация в стране стартует относительно поздно.

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Такое заявление в интервью BBC сделал премьер-министр страны Чон Се Гюн.

Отмечается, что Южная Корея была одной из первых стран, по которой ударил коронавирус. Ее модель реакции на эпидемию - с массовым тестированием и активным отслеживанием контактов зараженных, стала примером для многих стран.

Тем не менее запуск вакцинации в стране происходит медленно. Прививки медперсоналу в клиниках и домах престарелых начнут делать только на этой неделе. Перед правительством стоит задача сделать 800 тысяч прививок в течение следующего месяца, используя вакцины AstraZeneca и Pfizer-BioNTech.

В общении с журналистами премьер Южной Кореи выступил в защиту позднего старта вакцинации, ведь это позволило посмотреть, как вакцина показывает себя в других странах. По его словам, корейцы - «мастера скорости», то есть смогут быстро наверстать упущенное.

«Достигнуть этого будет не просто, но мы нацелены завершить первый этап вакцинации на 70% нашего населения к концу третьего квартала года, в сентябре. Я верю, что это возможно», - пояснил Чон Се Гюн.

Правительство Республики законтрактовало более чем достаточно вакцины для населения, но большая часть поставок, предположительно, доберется до Южной Кореи не раньше июля. Таким образом у медработников будет всего несколько месяцев на реализацию этого амбициозного плана.

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Автор: Дмитрий Захаров