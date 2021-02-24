Вчера в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.

Первые вакцины от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (CoviShield) для выполнения плана вакцинации сегодня утром отправлены в регионы.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает корреспондент УНИАН.

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"Сегодня в Украине начинается процесс вакцинации против COVID-19... Первые вакцины на выполнение вакцинации уже сегодня в 7 утра отправились в регионы страны. Задача мной поставлена ​​четко - провести первый этап вакцинации в сжатые сроки", - подчеркнул глава Минздрава.

Вакцинация в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

Вчера, 23 февраля, в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.

Ранее планировалось, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется препаратом производства компании Pfizer/BionTech, который Украина должна была получить во время первой волны распределения в рамках глобальной инициативы COVAX. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз этой вакцины.

В течение первого полугодия Украина может получить в рамках глобальной инициативы COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что по меньшей мере 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в феврале.

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Автор: Леся Лещенко