Во вторник, 23 февраля, Украина получила первую партию вакцин против коронавируса. Из аэропорта Борисполь уже разгружают 500 тысяч доз вакцин от компании AstraZeneca индийского производства.
Украина закупила вакцины от AstraZeneca у компаний Serum Institute of India, которая поставляет медикаменты примерно в 140 стран мира.
Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что некоторые области получат вакцину уже в день ее прибытия. Среди таких счастливчиков - город Киев и ряд областей, а именно:
- Житомирская;
- Киевская;
- Черниговская;
- Черкасская;
- Полтавская;
- Винницкая.
Во все остальные регионы вакцину развезут уже на следующий день.
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