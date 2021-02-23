Самолет с пол миллионами доз приземлился в аэропорту "Борисполь".

Во вторник, 23 февраля, Украина получила первую партию вакцин против коронавируса. Из аэропорта Борисполь уже разгружают 500 тысяч доз вакцин от компании AstraZeneca индийского производства.

Украина закупила вакцины от AstraZeneca у компаний Serum Institute of India, которая поставляет медикаменты примерно в 140 стран мира.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что некоторые области получат вакцину уже в день ее прибытия. Среди таких счастливчиков - город Киев и ряд областей, а именно:

Житомирская;

Киевская;

Черниговская;

Черкасская;

Полтавская;

Винницкая.

Во все остальные регионы вакцину развезут уже на следующий день.

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Автор: Виктория Гордиенко