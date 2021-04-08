Министр надеется, что в будущем не будет проблем с поставками вакцин.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что в Украине вполне реально делать в 6 млн прививок от коронавируса в месяц, но вызывает беспокойство срыв контрактов поставки вакцин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Степанов сообщил в эфире телеканала "Украина -24".

"Что касается мощности нашей медицинской системы именно делать такое количество прививок до 6 млн прививок в месяц - это не просто реально, это вполне реально. И это мы еще не задействуем все другие мощности, которые у нас есть. Я имею в виду "кабинеты прививок". Но понятно, что это вопрос не только Министерства здравоохранения, это вопрос общий, где должны быть задействованы и органы местного самоуправления, которые являются владельцами центров первичной медико-санитарной помощи", - сказал он.

При этом министр отметил, что по поводу проведении прививок существует два важных вопроса. Первый касается необходимости обеспечения нормативной базы и подготовки всей необходимой инфраструктуры с определением того, каким образом она должна работать.

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А вторым вопросом он зазвал наличие в Украине вакцин.

"У меня сейчас это вызывает большую озабоченность. Почему? Даже по подписанным нами контрактам, проплаченными соответственно средствами, мы видим сейчас срыв этих контрактов по срокам. То есть откладывается время поставки вакцин. Это касается AstraZeneca/CoviShield и немного сбилась с графика вакцина CoronaVac. Мы надеемся, что в дальнейшем мы не будем иметь таких проблем", - подчеркнул Степанов.

Вакцина Pfizer в Украине

6 апреля Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer про поставку 10 млн доз вакцины против COVID-19. Первые ее дозы должны поступить уже в мае-июне, остальные – до конца года.

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Автор: Виталий Саенко