8 февраля Зеленский провел телефонный разговор с руководителем компании о поставке вакцины.

Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer о поставках 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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«Сегодня очень важный день для Украины и для украинцев - мы сегодня наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины Pfizer. Это действительно сложно было сделать, но благодаря разговору с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой - у меня с ним была разговор 8 февраля - он пообещал, что сделает все возможное и невозможное. И сделал это», - сказал Зеленский.

Что предшествовало

8 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Бурлой, во время которого председатель правления Pfizer пообещал сделать все возможное, чтобы Украина получила первые партии вакцины по контракту как можно быстрее.

Что известно о вакцинах для Украины

Минздрав для применения в Украине зарегистрировал вакцины американской компании Pfizer, Covishield от Oxford/AstraZeneca и CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

25 марта в Украину прибыла первая партия вакцин китайского производства CoronaVac в объеме 215 тыс. доз. Вакцина должна пройти лабораторный контроль, который продлится 10 дней, после этого ее направят в госпредприятие "Медицинские закупки", которое доставит ее в регионы.

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Автор: Леся Лещенко