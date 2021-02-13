Вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля.

На вакцинацию от коронавируса уже записались 58 тыс. медицинских работников.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина.

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Он уточнил, что это персонал больниц, которые принимают больных COVID-19, и члены бригад экстренной медицинской помощи, выезжающих к больным.

По словам Ляшко, все остатки доз вакцин из первых поставок будут отправлены военным, другим врачам первичного звена медицинской помощи и т. п.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Как сообщал УНИАН, вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля.

Во время первого этапа планируется делать прививки медикам, которые работают с больными COVID-19. Им будут делать прививки вакцинами, которые Украина получит в рамках глобальной инициативы COVAX. Это 117 тыс. доз.

По данным Минздрава, в Украине прививку от COVID-19 должны получить более 402,1 тыс. медработников.

Кампания по вакцинации в Украине будет проводиться в 5 этапов, в течение которых будет вакцинировано 9 приоритетных групп населения.

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Автор: Леся Лещенко