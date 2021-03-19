Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля 2021 года.

За минувшие сутки в Украине от COVID-19 привились 10959 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения на интернет-странице "Вакцинация от COVID-19".

Читайте также"Преимущества превышают риски": в бюро ВОЗ в Украине сделали заявление о вакцине AstraZeneca

Отмечается, что все 10 тыс. 959 человек получили 1 дозу. Всего с начала кампании по вакцинации привиты 92 тысячи 714 человек, из них получили 1 дозу 92 тысячи 713 человек, 1 человек завершил вакцинацию (получил 2 дозы).

За 18 марта было сделано на 1 тыс. 127 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли 210 мобильных бригад по иммунизации. Наибольшее количество прививок сделали в городе Киеве - 890, а за весь период прививочной кампании - в Донецкой области - 7 тысяч 484 прививки.

Вместе с тем на вакцинацию от COVID-19 уже записались более 290 тыс. украинцев. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

"В лист ожидания через информационные ресурсы, в том числе через приложение "Дія" записались уже более 290 тыс. человек", - отметил он.

Отметим, для сравнения в соседней Польше обе дозы вакцины от коронавируса получили свыше 1,5 млн человек, а прививки первой дозой – свыше 2,8 млн.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жильцы и персонал домов престарелых, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Леся Лещенко, Инна Андалицкая