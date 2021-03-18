По словам президента, из 90 тыс. привитых этой вакциной украинцев никто не умер.

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время не видит оснований для ограничения использования вакцины от коронавируса CoviShield (AstraZeneca) в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместной с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой пресс-конференции в Киеве.

«Мы точно с вами понимаем, что Бельгия, США, Великобритания, Польша, Австралия, среди очень многих серьезных стран мира никто не остановил вакцинацию вакциной AstraZeneca, Украина в том числе», - заявил он.

По словам президента, отсутствуют какие-либо доказательства того количества смертей в мире, которые информационно связывают с вакциной AstraZeneca.

«В Украине есть единственная вакцина, которая в настоящее время доставлена ​​в Украину - это вакцина CoviShield (AstraZeneca). На сегодняшний день мы с 500 тысяч вакцин и при низком уровне доверия населения мира к вакцинации, и очень низком уровне доверия именно украинцев к вакцинации, мы вакцинировали около 90 тысяч человек. Из 90 тысяч у нас ни одного летального случая, и это также факт», - добавил глава государства.

Также Зеленский отметил, что против вакцины AstraZeneca осуществляется информационная атака.

Он отметил, что сам вакцинировался этой вакциной, «я стою перед вами, говорю и нормально себя чувствую и это также факт».

«Я считаю, что это серьезное информационное противодействие против этой вакцины, я не знаю, кем оно начато, но на уровне Украины пока оснований для того, чтобы уменьшать вакцинацию AstraZeneca я, честно говоря, не вижу. От нашего Минздрава я также этой информации не получал», - подчеркнул он.

Читайте такжеМинздрав увеличил интервал между прививками первой и второй дозой вакцины CoviShield до 90 дней

Вакцинация в Украине: что известно

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов престарелых, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии.

17 марта Всемирная организация здравоохранения рекомендовала продолжить прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca.

По состоянию на 18 марта с начала кампании по вакцинации в Украине привито 81 тыс. 755 человек, из них получили 1 дозу - 81 тыс. 754 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 лицо.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров