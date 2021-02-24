Сегодня столица получила 42 тыс. 600 доз вакцины производства Oxford/AstraZeneca (Covishield).

В Киеве завтра, 25 февраля, начнется вакцинация от COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

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«25 февраля в столице начнется процесс вакцинации от COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), предоставленной Министерством здравоохранения», - говорится в сообщении.

В КГГА сообщили, что одному из первых прививку сделают заведующему отделением КНП «Александровская клиническая больница г. Киева».

Ранее стало известно, что Киев получит 42000 доз препарата Covishield из общей партии, которую привезли в Украину.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford / AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

Вчера, 23 февраля, в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.

Ранее планировалось, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется препаратом производства компаний Pfizer/BionTech, который Украина должна была получить во время первой волны распределения в рамках глобальной инициативы COVAX. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз этой вакцины.

В течение первого полугодия Украина может получить в рамках глобальной инициативы COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что, по меньшей мере, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудут в Украину в феврале.

24 февраля в Украине начали делать прививки от коронавируса. Первым вакцинировали врача-реаниматолога в Черкассах.

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Автор: Надя Пришляк