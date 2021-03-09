Наибольшее число привитых за сутки зафиксировано в Донецкой области.

За минувшие сутки в Украине от COVID-19 были привиты 1 тыс. 171 человек.

Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".

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За сутки наибольшее число привитых зафиксировано в Донецкой области (294 прививки).

За весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (2 тыс. 474 прививки), наименьшее - в Сумской области (350 прививок).

С начала кампании были привиты 19 тысяч 118 человек, из них получили 1 дозу 19 тысяч 118 человек.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жильцы и персонал домов для людей пожилого возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.

Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании.

Сейчас в Украине вакцинацию проводят вакциной CoviShield, произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии.

Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

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Автор: Наталья Ничишина