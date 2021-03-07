По словам премьера, каждый желающий может заполнить онлайн-заявку на вакцинацию всего за 5 минут.

За первые 5 дней в онлайн-список на вакцинацию от COVID-19 записались более 155 тыс. украинцев.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

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"С 1 марта в Украине заработала услуга записи на бесплатную вакцинацию от COVID-19. За первые 5 дней ею воспользовались более 155 тыс. граждан. Каждый желающий менее чем за 5 минут может заполнить заявку через приложение и веб-портал "Дія" или с помощью национального контакт-центра Минздрава (0 800 60 20 19)", - написал премьер.

Он напомнил, что после заполнения заявки данные будут внесены в электронный список ожидания, а впоследствии должно поступить приглашение в пункты прививки в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения планом вакцинации.

Шмигаль уточнил, что разработанная Минцифрой и Минздравом система поможет в будущем всем вакцинированным получить подтверждение прививки против COVID-19 в случае, если в мире будут введены так называемые "паспорта вакцинации".

Вакцинация в Украине

Как сообщал УНИАН, 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca и изготовлена по соответствующей лицензии в Индии. А уже 24 февраля началась кампания по вакцинации.

Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей уважаемого возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.

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Автор: Антонина Доломанжи