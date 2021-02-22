По словам президента, украинская власть ставит приоритет в вопросе иммунизации украинцев от коронавирусной болезни на вакцинах производства Pfizer/BionTech и AstraZeneca.

Президент Владимир Зеленский назвал вакцину AstraZeneca от COVID-19, первая партия которой направляется в Украину, одной из лучших, которые сегодня разработаны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Инфраструктура» в Киеве.

В ответ на вопрос журналистки относительно эффективности вакцины от COVID-19 CoviShield, которую изготавливают в индийском Институте сыворотки крови (Serum Institute of India) по лицензии Oxford-Astra Zeneca, и сроков ее прибытия в Украину, Зеленский сказал: «Не хочу говорить, когда прибудет, хочу дождаться, когда она прибудет. Это одна из лучших вакцин. С завода выехала в нашем направлении ... Об эффективности - она ​​одна из лучших, которая есть на сегодняшний день из вакцин. Мы говорим о двух вакцинах, на которые мы ставим первые приоритеты - это Pfizer и AstraZeneca», - заявил президент.

«Мы говорим о первой партии именно AstraZeneca, но в Индии мы отдельно общаемся относительно еще одной вакцины», - добавил глава государства.

Вакцина CoviShield: что о ней известно

Covishield - это индийское название вакцины Oxford-Astra Zeneca, разработанной в Британии. Индийский регулятор, контролирующий оборот лекарственных средств, одобрил ее производство.

Вакцину Oxford-Astra Zeneca производят в местном Институте сыворотки крови: он производит более 50 миллионов доз в месяц.

Вакцину Covishield изготавливают из ослабленной версии вируса простуды шимпанзе. Прививки препаратом делают дважды с интервалом 4-12 недель, ее можно безопасно хранить при температуре от 2°С до 8°С.

Международные клинические испытания вакцины Oxford-Astra Zeneca показали, что когда людям вводили половину дозы, а затем полную дозу, эффективность достигла 90%.

Украина должна стать одной из первых стран, которые получат эту вакцину из Индии в феврале.

Одни из первых партий вакцин Covishield уже отправили в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшелы.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

21 февраля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что первые 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca уже везут из Индии в Украину. По его словам, сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи, затем - грузовым самолетом с остановкой в ​​Стамбуле - и на днях прибудет в Киев.

Вакцинацию в Украине планировали начать с середины февраля. Во время первого этапа планируется делать прививки медикам, которые работают с больными COVID-19.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцину производства Pfizer/BionTech во время первой волны распределения. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцины.

Планировалось, что вакцинация в Украине начнется именно препаратом Pfizer/BionTech.

В течение первого полугодия Украина может получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford в рамках глобальной инициативы COVAX. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что по меньшей мере 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в феврале.

Сейчас в Украине начался процесс регистрации вакцин от COVID-19 от Pfizer-BioNTech, Oxford/AstraZeneca и Sinovac Biotech.

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Авторы: Олег Давыгора, Константин Гончаров