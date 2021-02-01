Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения України запустит сайт, на котором будет открыта возможность записи на вакцинацию от коронавируса. Также будет проведена коммуникационная кампания по COVID-вакцинации.
Об этом Виктор Ляшко рассказал в интервью ТСН.
Читайте такжеЗеленский: вакцинация от COVID-19 в Украине будет бесплатной
По его словам, 10 февраля в Украине будет полностью оттестирован в медицинских информационных системах модуль иммунопрофилактика.
"Параллельно с этим будет запущен сайт, который будет рассказывать все об иммунопрофилактике и даст возможность записываться на иммунопрофилактику. Параллельно разрабатывается такая же коммуникационная кампания, запустится, и будем говорить, что сегодня вакцинируются и записываются такие-то группы риска, где будут четко показывать, где, в каком месте, можно сделать прививку, кто будет проводить", - сказал Ляшко.
Он также добавил, что будет предложено три механизма, как сделать прививку: записаться, записаться к семейному врачу, получить приглашение в телефонном режиме от Центра первичной медико-санитарной помощи.
Вакцинация против коронавируса в Украине
Как сообщал УНИАН, 30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время «первой волны распределения». Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.
Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.
Ранее в Минздраве заявляли, что с середины февраля в Украине в первую очередь буду вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.
В декабря 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Цель этого плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек).
29 января Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла календарный план вакцинации населения в 2021 году.
Вакцинация от коронавируса в Украине может начаться уже 15 февраля.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram