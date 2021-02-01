Вакцины будут предоставлены Украине в рамках глобальной инициативы COVAX.

Первую партию вакцин от коронавируса Украина получит через две недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко.

Читайте такжеЗа сутки в Украине обнаружили чуть более 2 тысяч случаев COVID-19, больше всего - на Ивано-Франковщине

«Украина начнет вакцинацию в феврале. Следовательно, через две недели получит вакцины. Наша страна вошла в список стран, которым глобальная инициатива COVAX предоставит вакцины против COVID-19 в рамках «первой волны распределения», - сказал Иващенко.

По его словам, уже подтверждено получение Украиной 117 тысяч доз вакцин производства Pfizer/BionTech.

"Поставка данных вакцин начнется в Украине через две недели", - добавил он.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Как сообщал УНИАН, 30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время «первой волны распределения». Уже подтверждена поставка в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

Ранее в Минздраве заявляли, что с середины февраля в Украине в первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

В декабря 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Цель этого плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

29 января Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла календарный план вакцинации населения в 2021 году.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко