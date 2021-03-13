Ранее сообщалось, что Украина может не успеть использовать все дозы вакцины, учитывая нынешние темпы вакцинации.

В Минздраве заверили, что Украина успеет использовать вакцину CoviShield до июля 2021 года.

Об этом сообщил руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Министерства здравоохранения Сергей Литовка, пишет hromadske.

Он сказал, что в партии, которая прибыла в Украину, лишь 500 тысяч доз вакцины, поэтому препарат успеют использовать до июля, когда у него истечет срок годности.

Как сообщалось ранее, срок годности вакцины от коронавируса CoviShield истекает 23 июня текущего года и Украина может не успеть использовать все дозы вакцины, учитывая нынешние темпы вакцинации.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.

Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании.

Сейчас в Украине вакцинацию проводят вакциной CoviShield, произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии. Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

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Автор: Олег Давыгора