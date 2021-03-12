Срок годности вакцины Covishield, которую поставили в Украину, истекает 23 июня 2021 года.

При нынешних темпах вакцинации Украина успеет использовать лишь половину доз вакцины Covishield, которая действительна до 23 июня 2021 года.

Об этом сообщает ZN.UA, ссылаясь на документы о поставке в Украину индийской вакцины.

"Учитывая, что Украина получила 500 тысяч доз вакцины, скорость вакцинации должна вырасти по крайней мере вдвое, чтобы вся партия была использована вовремя», - говорится в сообщении.

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Сейчас средний темп вакцинации в Украине составляет около 2400 прививок в сутки, следовательно до 23 июня, при сохранении существующих темпов, Украина успеет использовать только половину завезенных вакцин.

В StateWatch сообщали о том, что украинский Минздрав обратился к Crown Agents по поводу возможности предоставления данных о дате производства и сроке годности препарата Covishield. При этом в министерстве отметили, что в соответствии с требованиями производителей, были подписаны договоры о неразглашении и конфиденциальности, инициированные соответствующими компаниями. Поэтому нельзя разглашать исход переговоров.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.

Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании.

Сейчас в Украине вакцинацию проводят вакциной CoviShield, произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии. Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

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Автор: Денис Прядко