При нынешних темпах вакцинации Украина успеет использовать лишь половину доз вакцины Covishield, которая действительна до 23 июня 2021 года.
Об этом сообщает ZN.UA, ссылаясь на документы о поставке в Украину индийской вакцины.
"Учитывая, что Украина получила 500 тысяч доз вакцины, скорость вакцинации должна вырасти по крайней мере вдвое, чтобы вся партия была использована вовремя», - говорится в сообщении.
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Сейчас средний темп вакцинации в Украине составляет около 2400 прививок в сутки, следовательно до 23 июня, при сохранении существующих темпов, Украина успеет использовать только половину завезенных вакцин.
В StateWatch сообщали о том, что украинский Минздрав обратился к Crown Agents по поводу возможности предоставления данных о дате производства и сроке годности препарата Covishield. При этом в министерстве отметили, что в соответствии с требованиями производителей, были подписаны договоры о неразглашении и конфиденциальности, инициированные соответствующими компаниями. Поэтому нельзя разглашать исход переговоров.
Вакцинация от коронавируса в Украине
- 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.
- Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании.
- Сейчас в Украине вакцинацию проводят вакциной CoviShield, произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии. Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.
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