Президент выразил уверенность, что Украина получит первый миллион доз вакцин от COVID-19 уже в феврале.

Президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что Украина получит 10 млн доз вакцин от COVID-19 к лету.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

«Я уверен, что к лету мы будем иметь 10 млн доз вакцин, может, больше. Поставлена задача - где только есть вакцины - мы берем вакцины», - отметил он.

«Я знаю, что европейские страны проверяют, сколько людей готовы вакцинироваться и делают график», - добавил Зеленский.

По словам главы государства, в ноябре он попросил вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова и министра здравоохранения Максима Степанов подготовить большую платформу, чтобы люди имели возможность записываться на вакцинацию от COVID-19.

«Мы получили график поставки вакцин в Украину, и под этот график, чтобы человек получил обратную связь от этой платформы, чтобы человек понимал приблизительную дату, когда он может получить вакцину с геолокацией, и так далее. Они это подготовят к первому массовому вакцинированию, эта платформа появится», - заверил Зеленский.

Также президент выразил уверенность, что Украина получит первый миллион доз вакцин от COVID-19 в феврале.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что нужно знать

Вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer / BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.

В течение 2021-2022 годов, по утвержденному Минздравом плану иммунизации населения от COVID-19, предусмотрено охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров