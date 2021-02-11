В Украине ожидают прибытия двух препаратов на следующей неделе.

Украина ожидает получить вакцины от коронавируса на следующей неделе.

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Право на владу".

Это будет два препарата и первой может быть вакцина AstraZeneca, закупленная за средства государства.

"Вакцины скоро будут. Мы начнем кампанию иммунопрофилактики. Здесь прозвучало, что мы ожидаем вакцину Pfizer, возможно, первой будет у нас и вакцина AstraZeneca, закуплена за бюджетные средства. Сейчас мы ожидаем два продукта на следующей неделе", - сказал Ляшко.

Относительно получения Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX продолжаются бюрократические процессы.

Ляшко отметил, что в Украине вакцины будут использоваться только после того, как они будут зарегистрированы.

"И Pfizer и AstraZeneca одобрены ВОЗ и разрешенные для использования в экстренных чрезвычайных ситуациях. Сейчас Pfizer подтверждено поставки в Украину 117 000. В дальнейшем мы говорим о том, что есть подписанные контракты на 12 млн доз вакцины AstraZeneca и Novavax. Плюс есть подтверждение от глобальной инициативы COVAX о поставках дополнительно у нас на первый и второй квартал от 2,2 до 3,7 млн вакцины AstraZeneca", - добавил Ляшко.

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Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Вакцинацию в Украине планируют начать уже через неделю - с середины февраля. Первый этап продлится примерно 20 дней во время него будут делать прививки медикам, которые работают с больными COVID-19.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставке 12 млн доз вакцины производства компаний AstraZeneca и Novavax.

Глава Минздрава также рассказал о трех способах записаться на предстоящую вакцинацию.

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Автор: Олег Давыгора