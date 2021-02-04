Максим Степанов отметил, что нет подписанного договора с другими странами, которые имеют излишки вакцин, о поставке их в Украину.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что поставка вакцин от коронавируса в Украину через отдельные страны, которые заранее закупили такие вакцины у производителей и имеют излишки, ожидается в конце марта - начале апреля.

Об этом Степанов сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, Украина настойчиво работает с различными государствами по закупке вакцин и готова к такому сотрудничеству, в первую очередь с Европейским Союзом.

"Есть некоторые страны, с которыми мы действительно далеко продвинулись по покупке у них доз вакцин, которые ими были законтрактованы. Но самое малое, что может быть по поставке этих вакцин, - это не раньше, пожалуй, конца марта - начала апреля", - сказал Степанов.

Он отметил, что сроки таких поставок предлагают именно те страны, с которыми ведутся переговоры.

В то же время, как отметил министр, в настоящее время нет подписанного договора с другими странами по этому вопросу.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что нужно знать

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

Ранее в Минздраве заявляли, что с середины февраля в Украине в первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

В декабре 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Цель этого плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

29 января Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла календарный план вакцинации населения в 2021 году.

*** COVAX - это мировая инициатива, созданная на платформе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) с целью ускорения разработки, производства и обеспечения равного доступа к тестам, лечению и вакцинам от COVID-19.

Украина присоединилась к инициативе COVAX в рамках механизма Gavi Advance Market Commitment for COVID-19 Vaccines. Первая часть заявки в GAVI была подана 7 декабря 2020 года, а уже 11 декабря ее верифицировали. Благодаря этому наша страна сможет получить не менее 8 млн доз вакцины от COVID-19 для 4 млн украинцев.

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Автор: Виталий Саенко