Вместе с тем заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер посоветовал гражданам записаться для листа ожидания вакцинации от COVID-19, чтобы как можно быстрее привиться.

В Министерстве здравоохранения объяснили, будут ли ограничения в вакцинации против COVID-19 граждан, которые не записались в лист ожидания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Ярослав Кучер сообщил на брифинге.

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"Нас часто спрашивают, что если человек отсутствует в списке ожидания, будет ли это ограничением для его вакцинации при наступлении соответствующего этапа для его целевой группы. То есть, если вы не записались, вакцинируют ли вас, когда наступит ваша очередь. Нет, это не будет для вас каким-то ограничением. Но я бы советовал для того, чтобы ускорить этот процесс, быть в этом списке", - сказал Кучер.

По его словам, чаще всего в лист ожидания вакцинации записываются люди в возрасте от 21 до 39 лет, реже - более 80 лет.

Вакцинация от коронавируса в Украине: подробности

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, обитатели и персонал домов престарелых, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии. Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

С начала прививочной кампании в Украине прививки получили 198 тыс. 465 человек, из них получили первую дозу - 198 тыс. 464 человека.

По состоянию на 28 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 364 тыс. 104 человека.

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Автор: Леся Лещенко