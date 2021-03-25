44% респондентов не знают, каким образом можно записаться в очередь на вакцинацию от коронавируса, 32% - что-то слышали об этом, 24% - хорошо осведомлены.

Четверть украинцев оценивают процесс вакцинации от COVID-19 в стране как ужасный, треть как плохой и еще треть как средний.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 18-19 марта социологической группой "Рейтинг".

«Хотя оценка эффективности вакцинации в мире оптимистичная, отношение к вакцинации в Украине очень скептическое. Средняя оценка процесса вакцинации в Украине - 2,3 по пятибалльной системе. Четверть респондентов оценили процесс вакцинации от коронавируса в стране как ужасный, треть как плохой и еще треть - как средний. Менее 10% оценивают процесс вакцинации хорошо или отлично», - говорится в результатах.

Также 46% украинский считают, что наибольшую ответственность за своевременную вакцинацию населения несет министр здравоохранения, 16% - президент, 15% - главный санитарный врач, 11% - Верховная Рада, 4% - премьер-министр. За месяц уменьшилась оценка ответственности президента, зато выросла относительно главного санитарного врача.

Кроме того, 34% сказали, что им вполне достаточно информации о ходе вакцинации от коронавируса в Украине, 27% - скорее достаточно. Однако для почти 40% информации о вакцинации скорее недостаточно. Более осведомленными о ходе вакцинации считают себя старшие опрошенные, а также те, кто лучше её оценивает. Но и среди них каждому шестому не хватает информации о ходе вакцинации.

«44% вообще не знают, каким образом можно записаться в очередь на вакцинацию от коронавируса, 32% - что-то слышали об этом, 24% - хорошо осведомлены. Меньше всех осведомлены жители востока и юга. Среди желающих сделать прививки вакциной CoviShield треть не знают, как это сделать», - отмечают социологи.

«Оценивая распространенные предубеждения по поводу вакцинации, опрошенные разделились во мнениях следующим образом: почти половина опрошенных (46%) согласны, что есть лучшие способы повышения иммунитета, чем вакцина, в то же время 42% имеют противоположное мнение. Утверждение, что людям с хроническими заболеваниями нельзя вакцинироваться, поддерживают 40%, не поддерживают 36%, 23% не определились. Треть опрошенных считают, что тем, кто переболел COVID-19, не нужно вакцинироваться, более половины - не согласны», - говорится в результатах.

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Четверть опрошенных считают, что лучше переболеть, чем вакцинироваться, более 60% - имеют противоположное мнение относительно последнего тезиса. В общем эти утверждения больше поддерживают критики и супер-критики вакцинации, а также те, кто не боится заболеть COVID-19. Молодежь и люди среднего возраста (до 50 лет) чаще сходятся во мнении о существовании лучших методов повышения иммунитета, чем вакцина. Около трети опрошенных до 40 лет, а также тех, кто переболел коронавирусной болезнью, больше соглашаются с тем, что лучше переболеть, чем вакцинироваться.

Сравнивая угрозу от вируса и процесса вакцинации, большинство считает, что сам вирус опаснее (74%), чем вакцина от него (15%). Опасность от вакцины больше видят те, кто не боится заболеть, супер-критики вакцинации, чаще это сторонники партии Мураева, «Оппозиционной платформы - За жизнь» и Радикальной партии.

Как проводился опрос

В опросе приняли участие 1500 жителей Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,5%.

Как записаться на вакцинацию от COVID-19

Три способа, как записаться в очередь на вакцинацию:

на сайте vaccination.covid19.gov.ua;

через контакт-центр Минздрава: 0800 60 20 19;

через портал государственных услуг «Дія».

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на коронавирусную болезнь, жители и персонал домов престарелых, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС. Все прививки являются добровольными и бесплатными.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

От начала вакцинальной кампании привито 155 тыс. 587 человек, из них получили 1 дозу – 18 тыс. 561 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 лицо.

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Автор: Константин Гончаров