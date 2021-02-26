Как сообщается, численность населения Израиля составляет 9,3 миллиона человек, среди которых 4,6 млн уже приняли первую дозу вакцины, 3,7 млн приняли обе дозы вакцины.

Министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн заявил, что около половины населения страны уже привиты первой дозой вакцины от коронавируса. Еще 35% граждан получили две дозы.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, численность населения Израиля составляет 9,3 миллиона человек, среди которых 4,6 млн уже приняли первую дозу вакцины, 3,7 млн приняли обе дозы вакцины.

Читайте такжеВ Тель-Авиве начали вакцинировать от COVID-19 иностранцев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что до конца марта будут привиты все граждане старше 16 лет. По его словам, это позволит открыть страну в апреле после пандемии.

Вакцинация от коронавируса в Израиле: что известно

Отмечается, что Израиль начал вакцинацию препаратом компаний Pfizer и BionTech 20 декабря 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Израиле значительно уменьшился риск заражения COVID-19 среди людей, которые получили обе дозы вакцины Pfizer.

В Израиле ослабили карантин для граждан, прошедших COVID-вакцинацию.

Кроме того, правительство Израиля приняло решение ослабить карантинные ограничения, которые были введены из-за пандемии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН