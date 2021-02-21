Масштабная кампания вакцинации в Израиле на сегодня может считаться самым большим практическим испытанием вакцины Pfizer.

После получения двух доз вакцины от Pfizer риск заболеть коронавирусом падает на 95%.

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Как сообщает Reuters, такое заявление сделали в Министерстве здравоохранения Израиля, где проходит массовая вакцинация населения от COVID-19.

По данным ведомства, вакцина на 98% эффективна в предотвращении лихорадки или проблем с дыханием, а также на 98,9% - в предотвращении госпитализации и летального исхода.

Такие выводы были сделаны на основе данных, собранных до 13 февраля. Учитывались граждане, получившие вторую дозу вакцины по меньшей мере за две недели до этого срока.

По официальным данным на сайте МЗ Израиля, около 1,7 млн человек получили вторую прививку к 30 января, что делает их подходящими для включения в исследование.

Кампания вакцинации в Израиле стала самым масштабным на сегодня практическим испытанием вакцины от Pfizer. Премьер страны ожидает, что 95% граждан возрастом в 50 лет и старше будут вакцинированы в ближайшие две недели.

На этом фоне в Израиле постепенно снимают карантинные ограничения. С воскресенья будет разрешена работа школ и многих магазинов.

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Автор: Дмитрий Захаров