Министр отмечает, что украинцы будут вакцинироваться исключительно безопасными вакцинами, с доказанной эффективностью.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отмечает, что до конца 2021 будет закончена вакцинация всех без исключения граждан Украины старше 18 лет.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, когда вне очереди будут вакцинировать от COVID-19 публичных лиц

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

Отвечая на вопрос относительно конечного срока вакцинации граждан Украины, Степанов напомнил, что предусмотрено 5 этапов вакцинации.

"До конца 2021 года мы закончим вакцинацию всех без исключения граждан Украины старше 18 лет. Потому что детей мы не вакцинируем", - сказал он.

Чиновник также заверил, что украинцы будут вакцинироваться исключительно безопасными вакцинами, с доказанной эффективностью.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации от COVID-19. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов престарелых, военнослужащие в районе проведения ООС, а также публичные лица для популяризации кампании по вакцинации.

Прививки проводят вакциной, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca (торговое название CoviShield) и произведенной в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca. Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Татьяна Поляковская