Тибетский лидер получил прививку от коронавируса вакциной CoviShield, которой сейчас вакцинируют украинцев. Степанов призвал всех украинцев вакцинироваться.

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев брать пример с тибетского лидера Далай-ламы, который сделал прививку индийской вакциной Covishield.

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"Колаборантам COVID-19 посвящается: Далай-лама вакцинировался Covishield. Не слушайте глупостей, делайте мудрый выбор. Будьте как Далай-лама", - написал Степанов в Facebook.

Министр также выложил изображение картины Александра Ройтбурда. На ней - Степанов в традиционной индийской одежде и красным пятнышком на лбу.

В субботу, 6 марта, тибетский 85-летний духовный лидер Далай-лама XIV сделал прививку против коронавируса вакциной CoviShield. Также Далай-лама призвал всех сделать прививку. По его словам, это поможет предотвратить серьезные проблемы, поскольку инъекция очень полезна.

Отмечается, что после вакцинации духовный лидер 30 минут находился под наблюдением врачей и с ним все хорошо.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

Первым в стране прививался врач-анестезиолог из Черкасс. Он с начала пандемии работает в реанимации с пациентами, больными коронавирусом.

1 марта от коронавируса в прямом эфире вакцинировался министр здравоохранения Максим Степанов. Глава Минздрава стал первым из чиновников, кто получил прививку от COVID-19.

2 марта во время рабочей поездки на Донбасс прививку получил президент Владимир Зеленский.

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Автор: Виктория Гордиенко