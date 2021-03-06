Процедуру тибетскому духовному лидеру провели в индийском городе Дхарамсала вакциной Covishield - той самой, которой вакцинируют украинцев.

Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV сделал прививку от коронавируса в госпитале Зонал в индийском городе Дхарамсала.

Читайте такжеДо конца года всех совершеннолетних украинцев вакцинируют от коронавируса - Минздрав

Как сообщает пресс-служба буддийского духовного лидера, после вакцинации он на протяжении получаса оставался под наблюдением врачей.

"Вы также должны принять эту инъекцию для большей пользы. Это очень важно, поэтому я принял это", — сказал Далай-лама после вакцинации на видеозаписи, размещённой на его канале в YouTube.

Процедуру тибетскому духовному лидеру провели вакциной Covishield - той самой, которой вакцинируют украинцев.

Он назвал пандемию следствием накопленной людьми негативной кармы. Духовный лидер буддистов советует верующим чаще читать мантру Тары, которая посвящена богине Таре (Спасительнице). Она призвана помочь достичь просветления.

Справка УНИАН. Далай-лама XIV Тензин Гьяцо родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника - Далай-ламы XIII, а в 1940 возведён на престол.

В Индии одобрено экстренное использование только двух вакцин — индийского варианта «оксфордской» вакцины под названием Covishield и вакцины местной разработки Covaxin.

На сегодня в Индии выявлено 11,1 млн случаев коронавируса. Выздоровели 10,8 млн человек, умерли 157 тысяч.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca (торговое название CoviShield). Препарат для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешения на его использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield, произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19 бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жильцы и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.

Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании.

1 марта в Киеве прививки от коронавируса вакциной CoviShield сделали министру здравоохранения Максиму Степанову, а 2 марта - президенту Владимиру Зеленскому. В тот же день публично вакцинировались от COVID-19 и.о. председателя Национальной службы здоровья Андрей Виленский и главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко