Степанов проконтролирует на месте отправления первой партии вакцин для Украины.

Министр здравоохранения Максим Степанов вылетел из Киева в индийский Пуне, чтобы проконтролировать отправку партии вакцин от коронавируса.

Об этом он сам сообщил в Facebook.

В Индии он также будет договариваться о поставках в Украину вакцин от коронавируса.

"Киев-Дубай-Дели-Пуне. Через 17 часов буду в пункте назначения – Пуне. Готовимся к переговорам с крупнейшим производителем вакцин в мире - Serum Institute of India. К сожалению, пандемия будет мировой проблемой нескольких последующих лет. Понимаем, что контрактовать дополнительные объемы необходимо уже сейчас. Поэтому основная задача - к уже законтрактованным 12 млн доз, достичь прямых договоров на поставку дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году напрямую с производителем", - написал Степанов.

Он добавил, что "отправление первой партии проконтролирует на месте. Важность груза обязывает".

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

В течение последних недель представители Минздрава заявляли, что вакцинация против коронавируса в Украине начнется с 15 февраля. Но еще тогда предупреждали, что возможны задержки.

В понедельник 15 февраля Степанов заявил, что "вакцина немножко задерживается" и ее стоит ожидать 16 – 17 февраля. При этом министр заверил, что процесс отгрузки первой партии вакцин в Украину уже начался.

Глава Минздрава заявил, что дату 15 февраля он называл основываясь на информации о поставках вакцин. Но сейчас "возникли определенные технические проблемы логистического характера".

Теперь Максим Степанов рассчитывает, что вакцинация начнется до конца недели.

Напомним, что до конца 2021 года Украина должна получить почти 2 миллиона доз вакцины Sinovac, 2 миллиона доз AstraZeneca и 10 миллионов доз Novavax.

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Автор: Олег Давыгора