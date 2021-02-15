По словам депутата Гетманцева, некоторые технические вопросы по состоянию на 15 февраля не были решены, но к концу недели этот процесс начнется.

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, Данила Гетманцева, что вакцинация от COVID-19 в Украине начнется до конца недели.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гетманцев рассказал на брифинге во время заседания фракции "Слуга народа".

Отвечая на вопрос о начале вакцинации от COVID-19 в Украине, Гетманцев сообщил: "Я общался сегодня с министром здравоохранения. Он пообещал, что до конца недели вакцинация начнется. Речь идет о некоторых технических вопросах, которые, к сожалению, по состоянию на 15-е число не были решены. Но к концу недели этот процесс начнется".

Вакцинация от коронавируса в Украине

5 февраля Степанов заявил, что вакцинация от COVID-19 в Украине начнется сразу после 15 февраля.

При этом он подчеркнул, что речь идет исключительно о вакцинации безопасными вакцинами. По словам Степанова, у нас будет не менее 3-4 разных производителей вакцин.

Министр заверил, что такая же ситуация почти во всех странах мира, где проводят прививки вакцинами нескольких производителей.

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Автор: Татьяна Поляковская