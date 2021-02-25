Министр говорит, что вакцинировать нужно как минимум 60% украинцев.

Несмотря на то, что украинские медики пока не выражают готовности массово вакцинироваться от коронавируса, статистика по этому процессу не является приговором.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ток-шоу "Право на владу".

Степанов говорит: по данным социологов, около 43% граждан готовы на бесплатную вакцинацию.

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"Мы считаем, что это очень мало. Именно поэтому мы проводим максимальную коммуникационную кампанию по увеличению людей, которые должны вакцинироваться. Мы говорим о том, почему надо прививаться. Потому что вакцина - это тот билет, который защитит от болезни такой, как коронавирус. Это тот билет, который может защитить от смерти. Поэтому вакцинация - это очень нужно", - сказал министр.

Глава Минздрава сообщил, что минимальный процент вакцинированных, который должен быть в нашей стране, это не менее 60%. Именно с этой цифры начинает стартовать формирование коллективного иммунитета.

Вакцинация от коронавируса в Украине

22 февраля Министерство Здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford / AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Ее для экстренного применение одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.

24 февраля состоялся старт вакцинации против COVID-19, за сутки было проведено 159 прививок первой дозой.

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Автор: Юрий Годован