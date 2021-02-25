В Украине началась вакцинация от коронавируса / фото штаба ООС

Несмотря на то, что украинские медики пока не выражают готовности массово вакцинироваться от коронавируса, статистика по этому процессу не является приговором.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ток-шоу "Право на владу".

Степанов говорит: по данным социологов, около 43% граждан готовы на бесплатную вакцинацию.

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"Мы считаем, что это очень мало. Именно поэтому мы проводим максимальную коммуникационную кампанию по увеличению людей, которые должны вакцинироваться. Мы говорим о том, почему надо прививаться. Потому что вакцина - это тот билет, который защитит от болезни такой, как коронавирус. Это тот билет, который может защитить от смерти. Поэтому вакцинация - это очень нужно", - сказал министр.

Глава Минздрава сообщил, что минимальный процент вакцинированных, который должен быть в нашей стране, это не менее 60%. Именно с этой цифры начинает стартовать формирование коллективного иммунитета.

Вакцинация от коронавируса в Украине

  • 22 февраля Министерство Здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford / AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.
  • Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Ее для экстренного применение одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.
  • 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.
  • 24 февраля состоялся старт вакцинации против COVID-19, за сутки было проведено 159 прививок первой дозой. 

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Автор: Юрий Годован