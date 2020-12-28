Прививка от коронавируса не исключает возможности заражения.

Люди, которые вакцинировались от коронавируса, после этого должны продолжать носить маску и соблюдать карантинные ограничения.

Об этом рассказала экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире канала "Украина 24".

Вакцинация, поясняет она, не исключает соблюдения всех действующих сегодня правил.

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"И дистанция, и дезинфекция, и ношение масок и соблюдение всех других правил необходимо, так как вакцинация не исключает полностью возможность инфицирования. Просто есть возможность или перенести в легкой форме или не иметь даже симптоматики, но она не делает кого-то идеальным", - сказала она.

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Вакцина против COVID-19 в Украине: что известно

Президент Владимир Зеленский ранее акцентировал на том, чтобы первые партии вакцины от COVID-19 были поставлены в Украину уже в январе 2021 года.

В правительстве рассчитывают, что первые дозы вакцины поступят в феврале. В марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн человек, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.

Глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комисаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.

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Автор: Юрий Годован