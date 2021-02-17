На сайте будет актуальная статистика про вакцинальную кампанию в Украине.

Министерство здравоохранения запустило информационный портал по вопросам вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в своем канале в Telegram.

Читайте такжеВ Британии призвали остановить боевые действия по всему миру для вакцинации от коронавирусаПортал vaccination.covid19.gov.ua является официальным источником информации, где можно узнать об этапах и целевых группах вакцинации, какие вакцины будут использоваться и как будет происходить сам процесс вакцинации в Украине.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, это первая версия портала с базовой информацией для граждан, в частности с настройками для людей с нарушениями зрения. До конца февраля у портала появятся дополнительные разделы и мобильная версия.

«После обновления сайт разделят на две части. Одна будет содержать информацию для широкой аудитории, а вторая – специализированную информацию для медицинских работников», – рассказал министр.

Кроме того, на сайте будут информационные панели со статистическими данными о ходе вакцинальной кампании в Украине. Всю информацию обещают обновлять в режиме, приближенном к реальному времени.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Министерстве здравоохранения ожидают, что вакцинальная кампания против COVID-19 начнется в Украине уже на этой неделе.

В Украине уже начались практические обучения мобильных бригад для иммунизации от COVID-19 вакцинами Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о трех способах записи на предстоящую вакцинацию. Принудительно украинцев не будут вакцинировать.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юлия Петриченко