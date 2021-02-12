Министр связал вакцинацию с моралью.

Украинцев не будут принудительно вакцинировать от коронавируса - это не предусмотрено действующим законодательством.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свободы слова Савика Шустера", пишет "Сегодня".

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Вакцинация от коронавируса, говорит министр, - это чисто моральные вещи.

"Но с точки зрения, если человек имеет, например, большое количество контактов, то есть он на своей работе много контактирует, он, заболев, может потенциально подвергать опасности других людей. Видимо, это чисто моральные вещи, которые надо использовать", – заявил Степанов.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля. Первый этап продлится примерно 20 дней, во время него будут делать прививки медикам, работающим с больными COVID-19.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставке 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.

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Автор: Юрий Годован