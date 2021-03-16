Антитела не могут появиться мгновенно, объясняет эксперт.

Антитела, защищающие человека от коронавирусной болезни, появляются у него на 22-25 день после вакцинации.

Об этом заявил гендиректор Центра общественного здоровья Роман Родина в эфире "Громадського радио".

"У нас есть данные доказательных журналов научных в которых доказано, что антитела начинают работать где-то на 22-25 день после вакцинации. Это значит, что организм не мгновенно нарабатывает иммунитет, ему для этого надо минимум три недели", - сказал эксперт.

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По его словам, наработка иммунитета – это достаточно длительный процесс, он отличается в зависимости от вакцины. В качестве примера он привел заражение коронавирусом главного санврача Украины Виктора Ляшко, которое произошло через 13 дней после вакцинации. По его словам, человек может вакцинироваться уже зараженным, или подхватить коронавирус на первый или второй день после вакцинации.

"Это не значит, что он заболел вследствие вакцинации, это означает, что совпало с вакцинацией и организм не наработал тот иммунитет, который защитит этого человека от заболевания", – подчеркнул Родина.

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Автор: Юрий Годован