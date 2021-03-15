На коронавирус заболел Ляшко на 13 день после получения первой дозы инъекции.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко инфицировался коронавирусом. Чиновник заболел на 13 день после получения первой дозы вакцины от COVID-19 Covishield, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован.

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Об этом он сообщил в своем Facebook.

Ляшко подчеркнул, что все вакцины от COVID-19 в первую очередь разработаны и протестированы на облегчение течения болезни без осложнений для здоровья. А потому он выразил уверенность, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и он вскоре сможет вернуться к работе.

"Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением. У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому "зрада" отменяется", - написал он.

Ляшко сейчас находится на больничном, но вернуться к работе намерен когда будут отсутствовать клинические проявления болезни в течение 3 дней считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования, будут отсутствовать клинические проявления болезни в течение 3 дней считая с 10 дня от даты взятия материала (при положительном результате на COVID-19 методом ПЦР) без лабораторного обследования, будут отсутствовать клинические проявления болезни при условии получения одного отрицательного ПЦР-теста.

"И еще раз подчеркиваю. Если есть симптомы, обращайтесь к врачу и проводите диагностику. Во время установленный диагноз - залог сдерживания распространения коронавирусной болезни", - добавил Ляшко.

Заметим, что введена первая доза не дает защиты от коронавируса и организм чувствителен к заражению. Поэтому всем даже после полного курса, то есть получения двух доз, рекомендуют соблюдать масковый режим и социальную дистанцию.

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Автор: Виктория Гордиенко