Виктор Ляшко заразился коронавирусом / фото УНИАН

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко инфицировался коронавирусом. Чиновник заболел на 13 день после получения первой дозы вакцины от COVID-19 Covishield, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован.

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Об этом он сообщил в своем Facebook.

Ляшко подчеркнул, что все вакцины от COVID-19 в первую очередь разработаны и протестированы на облегчение течения болезни без осложнений для здоровья. А потому он выразил уверенность, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и он вскоре сможет вернуться к работе.

"Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением. У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому "зрада" отменяется", - написал он.

Ляшко сейчас находится на больничном, но вернуться к работе намерен когда будут отсутствовать клинические проявления болезни в течение 3 дней считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования, будут отсутствовать клинические проявления болезни в течение 3 дней считая с 10 дня от даты взятия материала (при положительном результате на COVID-19 методом ПЦР) без лабораторного обследования, будут отсутствовать клинические проявления болезни при условии получения одного отрицательного ПЦР-теста.

"И еще раз подчеркиваю. Если есть симптомы, обращайтесь к врачу и проводите диагностику. Во время установленный диагноз - залог сдерживания распространения коронавирусной болезни", - добавил Ляшко.

Фото facebook.com/viktor.liashko

Заметим, что введена первая доза не дает защиты от коронавируса и организм чувствителен к заражению. Поэтому всем даже после полного курса, то есть получения двух доз, рекомендуют соблюдать масковый режим и социальную дистанцию. 

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Автор: Виктория Гордиенко