Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко инфицировался коронавирусом. Чиновник заболел на 13 день после получения первой дозы вакцины от COVID-19 Covishield, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован.
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Об этом он сообщил в своем Facebook.
Ляшко подчеркнул, что все вакцины от COVID-19 в первую очередь разработаны и протестированы на облегчение течения болезни без осложнений для здоровья. А потому он выразил уверенность, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и он вскоре сможет вернуться к работе.
"Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением. У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому "зрада" отменяется", - написал он.
Ляшко сейчас находится на больничном, но вернуться к работе намерен когда будут отсутствовать клинические проявления болезни в течение 3 дней считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования, будут отсутствовать клинические проявления болезни в течение 3 дней считая с 10 дня от даты взятия материала (при положительном результате на COVID-19 методом ПЦР) без лабораторного обследования, будут отсутствовать клинические проявления болезни при условии получения одного отрицательного ПЦР-теста.
"И еще раз подчеркиваю. Если есть симптомы, обращайтесь к врачу и проводите диагностику. Во время установленный диагноз - залог сдерживания распространения коронавирусной болезни", - добавил Ляшко.
Заметим, что введена первая доза не дает защиты от коронавируса и организм чувствителен к заражению. Поэтому всем даже после полного курса, то есть получения двух доз, рекомендуют соблюдать масковый режим и социальную дистанцию.
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