Вакцинация будет происходить на добровольной основе.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что украинцы с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма смогут бесплатно сделать прививку от COVID-19 на подконтрольной Украине территории.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинге.

По его словам, граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым будут бесплатно и добровольно вакцинированы от COVID-19 в пунктах прививки, размещенных на подконтрольной Украине территории.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Как сообщал УНИАН, 30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тысяч доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

Ранее в Минздраве заявляли, что с середины февраля в Украине в первую очередь будут вакцинировать медиков, людей преклонного возраста и тяжелобольных.

В декабре 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Цель этого плана - в течение 2021-2022 гг. охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

29 января Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла календарный план вакцинации населения в 2021 году.

***COVAX - это мировая инициатива, созданная на платформе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) с целью ускорения разработки, производства и обеспечения равного доступа к тестам, лечению и вакцинам от COVID-19.

Украина присоединилась к инициативе COVAX в рамках механизма Gavi Advance Market Commitment for COVID-19 Vaccines. Первая часть заявки в GAVI была подана 7 декабря 2020 года, а уже 11 декабря ее верифицировали. Благодаря этому наша страна сможет получить не менее 8 млн доз вакцины от COVID-19 для 4 млн украинцев.

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Автор: Константин Гончаров