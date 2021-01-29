Ляшко анонсировал начало кампании по иммунизации "в районе 15 февраля".

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла календарный план по вакцинации населения от коронавируса в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.

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Премьер Денис Шмыгаль отметил, что документ состоит из пяти этапов. Прививка будет осуществляться и мобильными бригадами, и в стационарных пунктах.

Кому назначены первые вакцины

Первыми вакцинируют врачей, которые контактируют с больными коронавирусом - в стационарах и ООС. Вторыми – пенсионеров 80+ и первичная медицинская помощь, третьими – граждан 70+, далее – представители структур госбезопасности, люди в возрасте 65+, сотрудники сферы образования и в последнюю очередь граждане от 60 лет.

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Вакцинация от коронавируса: что известно

Ранее в ВОЗ заявили, что в 47 странах мира, имеющих преимущественно высокий уровень дохода, уже введено более 30 млн доз вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

Главный санврач страны Виктор Ляшко анонсировал начало кампании по иммунизации «в районе 15 февраля». Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19.

8 января 2021 года глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что богатые страны скупают у производителей Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca большинство вакцин от коронавирусной болезни.

13 января глава Минздрава Степанов заявил, что Министерство здравоохранения в ближайшие дни планирует подписать контракты с новыми компаниями-производителями вакцины от коронавируса.

По данным ВОЗ, в настоящее время на стадии доклинических испытаний находятся 170 экспериментальных вакцин, 65 - проходят клинические испытания, из них 15 - третий, последний этап.

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Автор: УНИАН