Максим Степанов утверждает, что страна была полностью готовой к началу вакцинации 15 февраля.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что поставки вакцин против коронавируса в Украине задержали бюрократические процедуры.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

Степанов утверждает, что страна была полностью готовой к началу вакцинации 15 февраля.

"Обосновывались все наши убеждения, исходя из тех контрактов, которые заключены, обязательств, которые взяли компании, в том числе и COVAX, которая четко сказала, что 117 тыс. доз Pfizer придут в середине февраля. Возникли определенные бюрократические процедуры, я имею в виду, в COVAX, которые задержали приход этой вакцины", – сказал он.

Степанов отметил, что 117 тыс. доз вакцин от Pfizer поступят в Украину до конца февраля, а к концу недели должны прибыть первые 500 тыс. доз вакцины от AstraZeneca.

Министр заверил, что вакцинацию начнут в этом месяце.

"По поводу конкретной даты могу сказать: приезжает вакцина – и на следующий день мы начинаем. Первое, чем мы начнем вакцинироваться, – это именно вакцина AstraZeneca, которая производится Serum Institute в Индии. Мы действительно получили все документы на регистрацию вакцин Pfizer, AstraZeneca и Sinovac. Думаю, мы достаточно быстро зарегистрируем", – добавил он.

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Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

В течение последних недель представители Минздрава заявляли, что вакцинация против коронавируса в Украине начнется с 15 февраля. Но еще тогда предупреждали, что возможны задержки.

В понедельник 15 февраля Степанов заявил, что "вакцина немножко задерживается" и ее стоит ожидать 16 – 17 февраля. При этом министр заверил, что процесс отгрузки первой партии вакцин в Украину уже начался.

Глава Минздрава заявил, что дату 15 февраля он называл основываясь на информации о поставках вакцин. Но сейчас "возникли определенные технические проблемы логистического характера".

Теперь Максим Степанов рассчитывает, что вакцинация начнется до конца недели.

Напомним, что до конца 2021 года Украина должна получить почти 2 миллиона доз вакцины Sinovac, 2 миллиона доз AstraZeneca и 10 миллионов доз Novavax.

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Автор: УНИАН