Портал будет содержать всю необходимую информацию для того, чтобы гражданин, который хочет вакцинироваться или подпадает под ту или иную волну вакцинации, мог получить всю имеющуюся информацию в понятном режиме.

Министерство здравоохранения работает над созданием отдельного информационного портала по вопросам вакцинации от COVID-19.

Читайте такжеЗеленский объяснил, почему Украина не закупает российскую вакцину от COVID-19

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер во время брифинга.

"Минздрав совместно с партнерами работает над созданием отдельного информационного портала по вопросам вакцинации COVID-19", заявил он.

По словам Кучера, этот портал будет содержать всю необходимую информацию для того, чтобы гражданин, который хочет вакцинироваться или подпадает под ту или иную волну вакцинации, мог получить всю имеющуюся информацию в понятном режиме.

"Каким будет механизм работы этого портала и списков и записей на вакцинацию? Он предусматривает два подхода. Первый - формирование списков через работодателей, то есть с привязкой к месту работы ... Второй - открытые записи на вакцинацию для целевых групп, которые не привязаны к месту работы, например, это пожилые люди. Открытые записи на вакцинацию будут осуществлять в срок не более, чем за месяц до начала вакцинации для той категории, к которой относится целевая группа, согласно определенным этапам вакцинации и предусматривать возможность записаться одним из вариантов", - рассказал Кучер.

Он уточнил, что среди вариантов есть запись через портал по вопросам вакцинации от COVID-19 и веб-порталы медицинских электронных информационных систем, входящих в состав eHealth, также - запись через контакт-центр по вопросам распространения COVID-19. Кроме того, есть вариант записи в учреждении здравоохранения.

"Запись на введение следующей вакцины или дозы при необходимости будет осуществляться медицинским работником при введении первой дозы", - уточнил Кучер.

Вакцина от коронавируса для Украины: детали

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января 2021 года в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время «первой волны распределения». Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

Ранее в Минздраве заявляли, что с середины февраля в Украине в первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

В декабре 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Цель этого плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

29 января 2021 года Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла календарный план вакцинации население в 2021 году.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко