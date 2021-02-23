Эффективность вакцины от коронавируса Covishield, произведенной по лицензии AstraZeneca/Oxford на базе Serum Institute в Индии и первая партия которой уже доставлена в Украину, составляет более 70%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга в Киеве.
«Вакцина, произведенная по лицензии AstraZeneca/Oxford, производится на площадках Serum Institute, расположенных в Индии, она полностью безопасна. Иммуногенность вакцины - более 97%, эффективность вакцины - более 70%. Что такое иммуногенность? В 97 случаях (из 100) у человека после прививки образуются антитела (к коронавирусу - УНИАН)», - заявил он.
Также, по словам Ляшко, эффективность вакцины рассчитывается следующим образом: «сравнение людей из контрольной группы, которая вакцинировалась, с контрольной группой, которая не вакцинировалась, и количество людей, заболевших в группе, которая не вакцинировалась, сравнивая с количеством людей, заболевших в группе, которая вакцинировалась».
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Вакцина от коронавируса: что известно
- Утром 23 февраля Украина получила первую партию вакцин против коронавируса. Из аэропорта Борисполь уже разгружают 500 тысяч доз вакцин от компании AstraZeneca индийского производства.
- 22 февраля Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (Covishield) для экстренного медицинского применения.
- Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного применение одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.
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