По словам Ляшко, эта вакцина полностью безопасна.

Эффективность вакцины от коронавируса Covishield, произведенной по лицензии AstraZeneca/Oxford на базе Serum Institute в Индии и первая партия которой уже доставлена в Украину, составляет более 70%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга в Киеве.

«Вакцина, произведенная по лицензии AstraZeneca/Oxford, производится на площадках Serum Institute, расположенных в Индии, она полностью безопасна. Иммуногенность вакцины - более 97%, эффективность вакцины - более 70%. Что такое иммуногенность? В 97 случаях (из 100) у человека после прививки образуются антитела (к коронавирусу - УНИАН)», - заявил он.

Также, по словам Ляшко, эффективность вакцины рассчитывается следующим образом: «сравнение людей из контрольной группы, которая вакцинировалась, с контрольной группой, которая не вакцинировалась, и количество людей, заболевших в группе, которая не вакцинировалась, сравнивая с количеством людей, заболевших в группе, которая вакцинировалась».

Вакцина от коронавируса: что известно

Утром 23 февраля Украина получила первую партию вакцин против коронавируса. Из аэропорта Борисполь уже разгружают 500 тысяч доз вакцин от компании AstraZeneca индийского производства.

22 февраля Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (Covishield) для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного применение одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

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Автор: Константин Гончаров