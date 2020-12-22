Киев ведет переговоры с Варшавой о такой возможности на фоне угрозы, что украинцы получат вакцину от коронавируса с большой задержкой.

Количество больных COVID-19 в Украине быстро растет и приближается к миллиону. Это ставит ее рядом с десятком наиболее пострадавших от пандемии стран мира. Ранее правительство в Киеве уверяло, что первые прививки с Запада поступят зимой. Но существует риск, что это может произойти значительно позже.

Об этом пишет Rzeczpospolita, добавляя, что определенные "карты" раскрыл президент Владимир Зеленский в интервью для New York Times.

"Мы не в списке стран, которые первые в очереди на получение прививок. Можем оказаться и в конце очереди, а это значит, что еще больше украинцев умрут", - сказал он.

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"Как объяснить украинскому обществу, почему, если Америка и Европа не дают нам прививки, мы не можем их взять у России? Человеку, который умирает, это невозможно объяснить", - сказал Зеленский, добавив, что Украина не должна допустить попадания на свой рынок российского препарата Sputnik V, который еще не прошел всех клинических испытаний. Но его активно рекламируют государственные СМИ России, а также украинские СМИ, которые принадлежат пророссийским олигархам.

Тем временем российские прививки уже появились в оккупированном Крыму. А главари оккупационной "власти" на Донбассе тоже ждут поставки.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала Rzeczpospolita, что Киев ведет переговоры со всеми производителями зарегистрированных вакцин за исключением российской.

"Мы ищем страны в ЕС, у которых будет избыток вакцины, чтобы получить ее в январе или феврале. Потому что дозы, которые мы получим в рамках программы COVAX, поступят не ранее, чем в марте", - сказала она.

Но последнее тоже не гарантировано. Несколько дней назад Reuters писал, что глобальная программа ВОЗ, которая должна обеспечить вакцинами бедные страны, может потерпеть провал. Ссылаясь на внутренние документы программы, издание сообщило, что некоторые страны могут получить свои дозы с задержкой на несколько лет. Прежде всего, проблема в том, что дешевые вакцины, которые будут закуплены в рамках программы, еще не прошли всех испытаний.

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"В понедельник во время пресс-конференции в Брюсселе посол Украины в ЕС Николай Точицкий сказал, что посредником в поставках вакцин в Украину с ЕС могла бы стать Польша. Он сказал, что разговоры об этом между Варшавой и Киевом уже продолжаются. В правительстве подтвердили, что такой диалог ведется. Но результатов пока нет", - пишет Rzeczpospolita.

"Мы провозгласили, что если у нас будет избыток прививок, мы рассмотрим возможность передачи их другим странам, в частности Украине", - сказал глава Канцелярии премьер-министра Михал Дворчик.

Сегодня Украина имеет соглашение о поставке вакцины в рамках программы COVAX. Речь идет о дозах для 4 миллионов человек. Кроме того, за бюджетные средства будут куплены прививки для еще трех миллионов украинцев. Но Украине нужны дозы для 25-30 миллионов.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

15 декабря глава МЗ Максим Степанов заявил, что рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в Украину уже в феврале 2021 года.

Ранее Степанов сообщал, что первые 8 млн доз вакцины могут доставить в Украину не раньше конца первого квартала 2021 года. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн человек, потому что одному человеку надо вводить две дозы. Сначала будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.

В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.

12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.

По словам премьера Шмигаля Украина должна получить первую партию вакцин от коронавируса в марте следующего года.

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Перевод: Лесь Дымань