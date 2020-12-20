По словам президента, Киеву придется проявить гибкость, чтобы исправить ситуацию.

Украина потеряла международные позиции и пока не входит в перечень стран, которые получат вакцину от COVID-19 первыми.

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Об этом в интервью The New York Times рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Перевод интервью появился на сайте ОП.

"Я столкнулся с тем, что утрачены позиции Украины в мире и Европе с точки зрения приоритетности стран. Мы не входим в список стран, которые первыми получают вакцину. Я не знаю, сколько десятилетий потеряно за время независимости, но это есть, и я признаю этот факт. Я с этим борюсь», - отметил он.

По словам Зеленского, Киеву придется проявить гибкость, чтобы исправить ситуацию.

«Здесь мы должны быть, скажем так, акробатами в политике, чтобы умудриться каким-то образом попасть в приоритет стран, должны быть очень гибкими, дипломатичными», - пояснил он.

При этом Зеленский считает, что США и Великобритания сегодня могли бы очень сильно повлиять на то, "чтобы Украина была в приоритете стран Европы, которые получают вакцину первыми".

Зеленский также заявил, что Украина не намерена закупать российскую вакцину от коронавируса Sputnik V.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

15 декабря глава МЗ Максим Степанов заявил, что рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в Украину уже в феврале 2021 года.

Ранее Степанов сообщал, что первые 8 млн доз вакцины могут доставить в Украину не раньше конца первого квартала 2021 года. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн человек, потому что одному человеку надо вводить две дозы. Сначала будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.

В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.

12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.

По словам премьера Шмигаля Украина должна получить первую партию вакцин от коронавируса в марте следующего года.

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Автор: Дмитрий Захаров