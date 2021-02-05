Это мобильные бригады и пункты прививок.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от COVID-19 будет проводиться на двух платформах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ляшко сказал во время онлайн-брифинге.

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По его словам, на настоящее время Минздрав выделил 5 этапов вакцинации от COVID-19, «в течение которых можем покрыть все население Украины бесплатной добровольной вакцинацией».

«Вакцинацию мы будем проводить на двух платформах. Первая - это мобильные бригады, их будет около 500, в их состав будут входить две медицинские сестры, врач, регистратор, а также водитель. Мобильные бригады на первом этапе будут обеспечивать вакцинацию в организованных профессиональных коллективах – как то учреждения здравоохранения, социальные учреждения или воинские части в зоне ООС», - заявил он.

Ляшко отметил, что вторая платформа - это пункты прививки, которые создаются при центрах первичной медико-санитарной помощи.

Также он сказал, что есть м-РНК-вакцина производства Pfizer/BionTech, которая требует температуры хранения -80 градусов по Цельсию для национального состава, другие вакцины, которые сегодня используются от коронавируса и разрешены для использования требуют температуры + 2 ... + 8 градусов по Цельсию. «У нас есть мощности для хранения как первой, так и второй вакцин», - подчеркнул он.

«Когда мы говорим о вакцине с температурой хранения +2...+8 градусов по Цельсию, то наше государственное предприятие «Укрвакцина» Минздрава располагает мощностями для хранения около 30 млн доз вакцин», - добавил главный санврач.

По его словам, на региональном уровне в Украине 25 складов, которые могут хранить трехмесячную потребность доз вакцины для вакцинации от COVID-19. Также Минздрав 490 районных пунктов складирования и в дальнейшем это холодильное оборудование, расположенное в пунктах прививки.

«Мы будем четко следить за тем, чтобы холодовая цепь при проведении кампании по иммунопрофилактике против COVID-19 была соблюдена», - подчеркнул он.

Параллельно с этим, по словам Ляшко, была подана заявка в Европейского инвестиционного банка. «Мы хотим обновить полностью все холодильное оборудование, которое у нас сегодня размещается в кабинетах прививок, которые должны использоваться и для рутинной иммунопрофилактики», - добавил он.

Кроме того, Ляшко отметил, что отныне Минздрав начинает проводить серию тренингов для медработников и координаторов областей с тем, чтобы обеспечить логистическое и координационное сотрудничество между национальным уровнем, областным, а также пунктами прививки, чтобы не было перебоев с поставками доз вакцины от COVID-19.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Как сообщал УНИАН, 30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

Ранее в Минздраве заявляли, что с середины февраля в Украине в первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

В декабре 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Цель этого плана - в течение 2021-2022 гг. охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

29 января Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла календарный план вакцинации населения в 2021 году.

*** COVAX - это мировая инициатива, созданная на платформе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) с целью ускорения разработки, производства и обеспечения равного доступа к тестам, лечения и вакцин от COVID-19.

Украина присоединилась к инициативе COVAX в рамках механизма Gavi Advance Market Commitment for COVID-19 Vaccines. Первая часть заявки в GAVI была подана 7 декабря 2020 года, а уже 11 декабря ее верифицировали. Благодаря этому наша страна сможет получить не менее 8 млн доз вакцины от COVID-19 для 4 млн украинцев.

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Автор: Константин Гончаров