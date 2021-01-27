В компании опровергли информацию, что фирма продает вакцину в другие страны по более выгодной стоимости.

Гендиректор AstraZeneca Паскаль Сорио объяснил срывы поставок вакцины от коронавируса в Евросоюз отставанием от графика производства на два месяца.

Читайте такжеЕС обещает помочь Украине как можно быстрее получить доступ к вакцинам от коронавирусаОн заверил, что компания не продает дозы, предназначенные ЕС, третьим странам. Еврокомиссия ранее потребовала объяснений в связи со срывами сроков поставок.

«У нас сохраняются сложности на уровне производства основного компонента вакцины... Мы отстаем от графика на два месяца»,— сказал Сорио, передает kommersant со ссылкой на La Repubblica.

По словам гендиректора, ЕС будет направлено 17% от общего объема производства вакцины в феврале. При этом на Европу приходится 5% населения мира.

«Проблема состоит в том, что даже несмотря на то, что 100 млн доз — это огромная цифра, в мире 7,5 млрд человек»,— добавил Сорио.

Глава компании опроверг информацию, что фирма продает вакцину в другие страны по более выгодной стоимости. Он отметил, что в Великобритании у компании налажена собственная цепочка производства.

ЕС выступил против изменения графика поставок вакцины AstraZeneca. Власти отметили, что они финансировали разработку препарата, его производство и сделали предзаказ, чтобы вакцинация прошла как можно быстрее. Еврокомиссия обязала производителей вакцин на территории Евросоюза отчитываться о поставках препаратов в третьи страны.

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Автор: УНИАН