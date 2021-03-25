В декабре Байден обещал, что в США сделают 100 млн прививок от коронавируса. Это обещание он выполнил за 58 дней.

Президент США Джо Байден поставил новую цель по вакцинации от коронавируса в США - сделать 200 миллионов уколов за первые 100 дней своего пребывания в должности.

Об этом Байден заявил во время своей первой пресс-конференции на посту президента США, передает РБК-Украина.

"Я знаю, что это амбициозно. Удвоить нашу первоначальную цель. Но ни одна другая страна в мире даже близко не приблизилась, даже близко к тому, что мы делаем. Я верю, что мы можем это сделать", - сказал Байден.

Напомним, в декабре Джо Байден изложил свой план борьбы с пандемией коронавируса в течение первых 100 дней своего пребывания на посту. Согласно ему в США сделают 100 млн прививок от коронавируса. Это обещание Байден выполнил за 58 дней.

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Коронавирус в США

США остаются лидерами по числу заразившихся COVID-19 (более 30 млн) и по числу умерших (более 545 тыс.). Рост смертности в 2020 году в стране стал самым большим с 1918 года.

Массовая вакцинация в США началась в конце декабря 2020 года, одобрены препараты Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

Johnson & Johnson ранее заключила соглашение с правительством США на поставку 100 млн доз их однодозовой вакцины к концу июня.

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Автор: Александр Топчий