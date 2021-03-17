Специалисты пока проверяют вакцину на предмет ее побочного действия, или здесь имеет место просто случайное совпадение. Ожидается, что соответствующую оценку ЕАЛС представит уже 18 марта.

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕАЛС) заявили, что их эксперты пока не имеют доказательств связи между прививкой вакциной от коронавируса компании AstraZeneca и случаями тромбоза среди вакцинированных.

Читайте такжеВ ВОЗ ожидают появления спрей-вакцины от COVID-19Об этом сообщает Deutsche Welle.

Руководитель ЕАЛС Эмер Кук сегодня во время онлайн пресс-конференции отметила, что их специалисты пока проверяют вакцину на предмет ее побочного действия, или здесь имеет место просто случайное совпадение. Ожидается, что соответствующую оценку ЕАЛС представит уже 18 марта.

По словам руководителя агентства, когда вакцинируют миллионы людей, то у некоторых могут проявиться редкие болезненные реакции. Однако пока нужно проверить, есть ли связь между вакциной и этими случаями, сказала она.

«Нам сначала нужно получить факт», - отметила Кук.

В то же время она подчеркнула, что в ЕАЛС все же убеждены в действенности этого препарата, а также в том, что польза от него перевешивает возможный вред в отдельных случаях.

«Мы до сих пор глубоко убеждены, что преимущества вакцины AstraZeneca по предотвращению болезни COVID-19 с сопутствующим риском госпитализации и смерти перевешивают риски этих побочных эффектов», - добавила руководитель Европейского агентства по лекарственным средствам.

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия.

Использование вакцины приостановили Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Таиланд, ПАР.

При этом ранее власти Германии и Франции называли такие действия других стран необоснованными и призывали продолжить применение препарата.

В самой AstraZeneca заявили, что случаи тромбоза у привитых от COVID-19 не связанные с вакцинацией.

15 марта стало известно, что Германия, Франция, Испания, Кипр и Словения приостановили использование вакцины AstraZeneca.

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Автор: Тамара Отовская