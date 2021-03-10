Первая партия вакцины составит 700 тысяч доз.

Первая партия китайской вакцины от коронавируса Sinovac Boitech Ltd должна прибыть в Украину до конца марта, она будет насчитывать 700 тысяч доз.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, пишет "РБК-Украина".

"Согласно информации от [компании-посредника] "Лекхима", первые 700 тысяч доз ожидаются до конца марта. Но это предварительная информация", – сказал министр.

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Ранее стало известно, что первая партия вакцины CoronaVac, согласно контракту, должна была прибыть в Украину не позднее 7 марта. Однако поставщик не выполнил условия договора, поэтому ему грозит штраф.

Вакцинация против коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.

Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании.

Сейчас в Украине вакцинацию проводят вакциной CoviShield, произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии. Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

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Автор: Юрий Годован