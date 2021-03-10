В Минздраве утверждают, что решение приняли на основе изучения регистрационных удостоверений, предоставленных производителем, а также проведения анализа "польза-риск" и клинических исследований по эффективности применения вакцины.

Министерство здравоохранения зарегистрировало в Украине вакцину от коронавируса китайской компании Sinovac – CoronaVac.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко.

"Вчера Министерством здравоохранения было принято решение о государственной регистрации для экстренного медицинского применения под обязательство вакцины для профилактики COVID-19 производства компании Sinovac, которая называется CoronaVac", – сообщил Иващенко.

Читайте такжеВ Украине за сутки резко возросло количество смертей от COVID-19По его словам, это решение принято на основе изучения регистрационных удостоверений, предоставленных производителем, а также проведения анализа "польза-риск" и клинических исследований по эффективности применения вакцины.

Вакцинация против коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.

Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании.

Сейчас в Украине вакцинацию проводят вакциной CoviShield, произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии. Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

За минувшие сутки прививки против коронавируса в Украине получили 4 362 человека.

9 марта стало известно, что украинская фармацевтическая компания "Lekhim" – один из партнеров Sinovac – подписала соглашение о поставках 5 млн доз вакцины, 1,9 млн доз – по схеме государственных закупок.

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Автор: Леся Лещенко