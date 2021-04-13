Первые поставки вакцины по соглашению между украинским правительством и компанией Pfizer запланированы на май-июнь.

Первая партия вакцины Pfizer в 117 тысяч доз в рамках инициативы COVAX поступит в Украину 16 апреля.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в эфире телеканала "НАШ".

Он напомнил, что по соглашению между украинским правительством и компанией Pfizer предусмотрена поставка в Украину 10 млн доз вакцин.

"Первые поставки мы ожидаем в течение мая-июня ... Окончательные данные у нас будут в ближайшую неделю-десять дней, они сейчас согласовывают график поставки ...", - отметил министр.

Читайте такжеОбнародован состав вакцин от COVID-19, которые используют в Украине

Степанов уточнил, что еще некоторые технические документы относительно этим поставок должна подписать закупочная организация Crown Agents.

"Что касается COVAX ... Мы ожидаем ... 16 апреля, в пятницу утром, должен прибыть самолет со 117 тысячами доз вакцины Pfizer", - сказал руководитель Минздрава.

Что этому предшествовало:

6 апреля Министерство здравоохранения заключило рамочный договор с компанией Pfizer о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Они будут поставлены в течение 2021 года.

В целом Украина рассчитывает получить 32 млн доз вакцин разных производителей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи