В рамках первой партии поступит 117 тыс. доз вакцины Pfizer.

На этой неделе Украина должна получить первую партию вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 американской компании Pfizer.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Следующая партия вакцин, которую мы ожидаем в ближайшие дни, уже на этой неделе, - это вакцина компании Pfizer. Это 117 тыс. доз, которые будут поставляться в рамках инициативы COVAX», - сказал он.

Министр напомнил, что COVAX - это инициатива, в рамках которой Украина должна получить 8 млн доз вакцины.

«Также у нас есть четкое распределение этих вакцин, где именно мы будем их использовать. Прежде всего, ими мы будем прививать граждан, находящихся в домах-интернатах, домах престарелых, а также всех сотрудников этих домов», - отметил министр.

Он подчеркнул, что целью является в этом году кампанией по вакцинации защитить не менее 50% граждан, "а лучше 70%, чтобы начал формироваться коллективный иммунитет".

«Я точно знаю, что это нам по силам, и мы это сделаем. Для этого готова вся наша медицинская система», - заверил он.

Вакцинация в Украине: что известно

6 апреля Министерство здравоохранения заключило рамочный договор с компанией Pfizer о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Они будут поставлены в течение 2021 года.

Всего Украина рассчитывает получить 32 млн доз вакцин разных производителей.

7 апреля Степанов сообщил, что Национальный план вакцинопрофилактики COVID-19 предусматривает алгоритм вакцинации большинства взрослого населения Украины до конца 2021 года.

По его словам, план определяет минимальное количество прививок, которые может сделать украинская медицинская система для охвата 70% населения - почти 6 млн прививок в месяц, или 270 тыс. в сутки без выходных.

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Автор: Инна Андалицкая