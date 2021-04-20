Публичные лица вне очереди остатки вакцины не получат, заверил главный санврач.

В Украине остатки вакцин от коронавируса будут получать люди из списков первого и второго этапов вакцинации с дорожной карты Минздрава. Ранее разрешалось вакцинировать публичных людей, однако на днях был отменен соответствующий приказ.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1"рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Говоря о вакцине Pfizer, Ляшко уточнил, что остаточные дозы этого препарата получат люди из групп наибольшего риска - медицинские и социальные работники, лица пожилого возраста, военные ВСУ и тому подобное.

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"Остатки вакцины отменили. Теперь нет такого, что остатками будут вакцинироваться публичные лица, чтобы популяризировать именно прививки. Что такое остатки? Например, Pfizer она в шестидозном флаконе. Если прокололи пять человек, то может остаться одна доза. Ее используют только для тех людей, которые попадают в первый-второй этап кампании по вакцинации. Это медработники, соцработники, старики, для которых можно и нужно использовать эту вакцину", - пояснил Ляшко.

Вакцина Pfizer в Украине

16 апреля в Украину прибыла первая партия в 117 тысяч доз вакцины от COVID-19, разработанной немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.

Вакцина от Pfizer/BioNTech под названием Comirnaty разрешена для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения. Эту вакцину вводят внутримышечно. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в три недели.

По словам Ляшко, полученные 117 тыс. доз вакцины Pfizer разделят на две прививки в течение 25 дней.

Вакцинация этим препаратом в Украине началась 18 апреля.

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Автор: Юрий Годован